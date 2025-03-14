Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани

«Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения школьным библиотекарем МБОУ СОШ № 1 МО Новопокровский район ученице пятого класса телесных повреждений», — говорится в сообщении.
Предварительно, по сообщению прокуратуры, библиотекарь отрицает применение физической силы в отношении девочки на уроке патриотического воспитания, при этом законные представители ребенка претензий к нему не имеют.
Надзорное ведомство даст оценку действиям работника и администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.