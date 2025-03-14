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Прокуратура проверяет сообщения об избиении пятиклассницы на Кубани

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления информации о якобы избиении пятиклассницы школьным библиотекарем на уроке в Новопокровском районе Кубани, сообщили в пятницу в надзорном ведомстве региона.

«Прокуратурой края по публикациям средств массовой информации организована проверка по факту причинения школьным библиотекарем МБОУ СОШ № 1 МО Новопокровский район ученице пятого класса телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Предварительно, по сообщению прокуратуры, библиотекарь отрицает применение физической силы в отношении девочки на уроке патриотического воспитания, при этом законные представители ребенка претензий к нему не имеют.

Надзорное ведомство даст оценку действиям работника и администрации образовательной организации по соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.