На Кубани подростки подожгли релейные шкафы на железной дороге

На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
В начале марта 2025 года подростки переписывались в мессенджере с неизвестным человеком. Собеседник предложил за деньги выполнить задание. Ребята согласились и обговорили, как будут совершать поджог.
«Находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций “Краснодар — Сортировочный — Лорис” в Краснодарском крае, они совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места», — сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД России нашли подростков. Задержанные заключены под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Следователи напомнили, что преступления террористической направленности влекут за собой наказание в виде лишения свободы — от 10 до 20 лет.