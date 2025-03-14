Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани подростки подожгли релейные шкафы на железной дороге

Уголовное дело завели на группу подростков на Кубани за поджог релейных шкафов на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков. Их подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

В начале марта 2025 года подростки переписывались в мессенджере с неизвестным человеком. Собеседник предложил за деньги выполнить задание. Ребята согласились и обговорили, как будут совершать поджог.

«Находясь на 667 километре перегона железнодорожных станций “Краснодар — Сортировочный — Лорис” в Краснодарском крае, они совершили поджог релейных и батарейных шкафов, после чего скрылись с места», — сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и МВД России нашли подростков. Задержанные заключены под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Следователи напомнили, что преступления террористической направленности влекут за собой наказание в виде лишения свободы — от 10 до 20 лет.