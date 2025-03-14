Жительницу Перми придавило снежной массой, рухнувшей с крыши дома

Об инциденте стало известно вечером 13 марта из телеграм-канала «Пермь активная». В канале было опубликовано видео с женщиной, идущей по тротуару возле жилого дома. В один момент на пермячку падает большая снежная масса, которая полностью накрывает пешехода. Канал сообщал, что происшествие случилось возле дома по улице Ольховской, 6. В администрации Орджоникидзевского района perm.aif.ru рассказали подробности инцидента и сообщили о состоянии женщины. Как оказалось, в момент, который попал на видео, рабочие управляющей компании находились на крыше и убирали с неё снег. По данным УК, внизу находился человек, обеспечивающий безопасность.