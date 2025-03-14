Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко задержали

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные о том, что в 2019—2021 годах занимавший должность заместителя губернатора и курирующий работу региональных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства получил от лиц, осуществлявших строительство и ремонт объектов недвижимости по муниципальным контрактам, взятки на сумму более 4 млн рублей.