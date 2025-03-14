Бывшего замгубернатора Брянской области Тимошенко задержали

БРЯНСК, 14 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«В настоящее время бывший заместитель губернатора Брянской области задержан и доставляется в следственный орган Следственного комитета России», — сообщил собеседник агентства.
В отношении Тимошенко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении других фигурантов возбуждено дело по ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки и посредничество во взяточничестве).
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужили данные о том, что в 2019—2021 годах занимавший должность заместителя губернатора и курирующий работу региональных учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства получил от лиц, осуществлявших строительство и ремонт объектов недвижимости по муниципальным контрактам, взятки на сумму более 4 млн рублей.