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74-летняя женщина на «Логане» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом в Ленобласти

Лобовое ДТП унесло жизнь 74-летней пенсионерки на трассе Зуево Новая Ладога под Киришами. Все произошло около полудня в пятницу, 14 марта, на 45-м километре автодороги. Пенсионерка ехала за рулем Рено Логан и внезапно вылетела на встречку прямо в мусоровоз. Водитель КамАЗа попросту не успел среагировать на ситуацию, жесткого удара не удалось избежать.

Источник: Комсомольская правда

— Пенсионерка на «Логане» совершила лобовое столкновение с «КамАЗом», за рулем которого находился 49-летний водитель. После ДТП большегруз съехал в кювет. В результате аварии женщина-водитель «Рено» скончалась на месте происшествия, — передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту ДТП продолжают проводить проверку. О состоянии здоровья водителя мусоровоза пока не сообщается. Добавим, что этим же днем в Петербурге три пассажира автобуса пострадали в массовом ДТП.