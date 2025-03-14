74-летняя женщина на «Логане» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом в Ленобласти

Лобовое ДТП унесло жизнь 74-летней пенсионерки на трассе Зуево Новая Ладога под Киришами. Все произошло около полудня в пятницу, 14 марта, на 45-м километре автодороги. Пенсионерка ехала за рулем Рено Логан и внезапно вылетела на встречку прямо в мусоровоз. Водитель КамАЗа попросту не успел среагировать на ситуацию, жесткого удара не удалось избежать.