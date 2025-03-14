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Вовремя отреагировали соседи: стерлитамаковец едва не погиб в пожаре, уснув с зажженной сигаретой

Житель Стерлитамака уснул с зажженной сигаретой и устроил пожар.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке на проспекте Ленина случился пожар в квартире на пятом этаже жилого дома. По информации пресс-службы МЧС республики, загорелся диван, на котором спал 61-летний мужчина.

Инцидент, согласно предварительным данным, произошел после того, как мужчина, решил отдохнуть на диване с зажженной сигаретой. Через некоторое время обивка дивана начала тлеть, а затем и вовсе загорелась. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали спасателей.

Сотрудники экстренной службы оперативно прибыли на место, эвакуировали мужчину из задымленной квартиры и потушили огонь. Горение было ликвидировано на площади двух квадратных метров.

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