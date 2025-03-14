Вовремя отреагировали соседи: стерлитамаковец едва не погиб в пожаре, уснув с зажженной сигаретой

Инцидент, согласно предварительным данным, произошел после того, как мужчина, решил отдохнуть на диване с зажженной сигаретой. Через некоторое время обивка дивана начала тлеть, а затем и вовсе загорелась. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали спасателей.