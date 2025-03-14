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В Ростове-на-Дону помогли мужчине, упавшему с моста

В Ростове-на-Дону с Темерницкого моста упал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону помогли мужчине, упавшему с Темерницкого моста в районе левобережья. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 8:30 утра вблизи Шоссейной, 49ж. Первыми падение заметили сотрудники охраны моста и местный рыбак.

Ростовчанина на лодке подплыл к пострадавшему, поднял его на борт, и доставил сотрудникам охраны моста. После этого спасенного с рук на руки передали подоспевшим городским спасателям. Далее мужчину положили на носилки и отнесли в машину скорой помощи.