В Ростове-на-Дону помогли мужчине, упавшему с моста

Ростовчанина на лодке подплыл к пострадавшему, поднял его на борт, и доставил сотрудникам охраны моста. После этого спасенного с рук на руки передали подоспевшим городским спасателям. Далее мужчину положили на носилки и отнесли в машину скорой помощи.