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Задержан директор института реабилитации ПИМУ

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Источник: Комсомольская правда

Задержан директор института реабилитации Приволжского медуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации ведомства, его обвиняют в мошенничестве, организованном группой. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, что 13 марта задержали первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, начальника службы закупок ПИМУ Вячеслава Матвеичева и директора организации по продаже медицинских изделий. По версии следствия, они похитили бюджетные средства, выделенные по федеральной программе на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования.

На данный момент следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.