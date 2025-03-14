В Москве сообщили о случаях падения деревьев из-за шторма

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что штормовые порывы ветра, достигающие 22 м/с, должны стихнуть в Москве к 23:00 мск. До вечера пятницы в городе действует желтый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. В Подмосковье же метеорологи такой уровень опасности продлили до 09:00 мск субботы, 15 марта. «В период с 23:00 мск 14 марта до 09:00 мск 15 марта порывы ветра до 15 м/с», — пояснили в Гидрометцентре РФ.