В Москве сообщили о случаях падения деревьев из-за шторма

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Москвы сообщают о фактах падения деревьев на территории города из-за продолжающихся в столице штормовых порывов ветра.
«Фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра», — сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
По данным ведомства, скорость порывов ветра близка к 22 м/с. «Городские службы работают в режиме повышенной готовности, поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят», — отметили там через свой официальный телеграм-канал.
Коммунальные службы столицы ожидают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в ближайшие часы. «Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — подчеркнули в комплексе.
Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что штормовые порывы ветра, достигающие 22 м/с, должны стихнуть в Москве к 23:00 мск. До вечера пятницы в городе действует желтый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. В Подмосковье же метеорологи такой уровень опасности продлили до 09:00 мск субботы, 15 марта. «В период с 23:00 мск 14 марта до 09:00 мск 15 марта порывы ветра до 15 м/с», — пояснили в Гидрометцентре РФ.
Причиной усиления ветра в Центральной России синоптики называют влияние активного циклона, перемещающегося с запада — юго-запада на северо-восток.