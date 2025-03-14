В посёлке под Пермью школьников эвакуировали из-за анонимного звонка

Происшествие в посёлке Полазна случилось днём 14 марта. В пермских социальных сетях были опубликованы сообщения об эвакуации учеников школы № 3, которая прошла в посёлке. Каналы сообщали, что детей вывели якобы из-за анонимных сообщений и угроз, которые поступили в учреждение.