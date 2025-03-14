В посёлке под Пермью школьников эвакуировали из-за анонимного звонка

Школьники были эвакуированы в посёлке под Пермью из-за анонимного звонка, сообщили perm.aif.ru в минтербезе Пермского края.
Происшествие в посёлке Полазна случилось днём 14 марта. В пермских социальных сетях были опубликованы сообщения об эвакуации учеников школы № 3, которая прошла в посёлке. Каналы сообщали, что детей вывели якобы из-за анонимных сообщений и угроз, которые поступили в учреждение.
Позже эту информацию perm.aif.ru подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. Ведомство сообщило, что в школу № 3 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что здание было заминировано. После этого администрация учреждения приняла решение об эвакуации.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы на телефон школы № 3 поступил анонимный звонок о минировании здания школы. Проводится эвакуация. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, 13 марта сайт perm.aif.ru рассказывал, что во вторую неделю месяца в Перми прошла новая волна массовых эвакуаций в школах. В образовательных учреждениях не только включали экстренные оповещения, но и выводили детей из зданий из-за анонимных угроз.