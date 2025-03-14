В Казани суд отправил в СИЗО на два месяца водителя, сбившего 11 человек

«Крусев нарушил ПДД, что повлекло, по неосторожности тяжкие последствия для здоровья пострадавшей. Кроме того, Крусев, 28 февраля, в Нижегородской области, был привлечен к административной ответственности за отказ от медкомиссии. Ему был назначен штраф и лишение прав на год. Однако, Крусев, будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль», — сказал следователь.