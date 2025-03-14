В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике

По данным ведомства, в пятницу днем в полицию поступило сообщение о выстреле в городской поликлинике Зеленогорска. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя и изъяли у него оружие, предположительно, конструктивно схожее с пневматическим. Также уточняется, что посетители поликлиники были эвакуированы сотрудниками полиции.