В Красноярском крае задержали мужчину за стрельбу в поликлинике

КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину в красноярском городе Зеленогорск, выстрелившего в потолок в медицинском учреждении из пневматического оружия, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в пятницу днем в полицию поступило сообщение о выстреле в городской поликлинике Зеленогорска. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя и изъяли у него оружие, предположительно, конструктивно схожее с пневматическим. Также уточняется, что посетители поликлиники были эвакуированы сотрудниками полиции.
«Стражами порядка установлено, что пациент, предположительно, в состоянии опьянения, находясь в холле медицинского учреждения, произвел выстрел в потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Ранее судимый местный житель 1977 года рождения доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка противоправным действиям мужчины и принято процессуальное решение.