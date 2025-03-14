Из казанской больницы № 7 выписали двоих пострадавших в ДТП на Вишневского

«Двоих пациентов, которые поступили в городскую клиническую больницу № 7 Казани после ДТП на Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали, они продолжат наблюдение в поликлиниках по месту жительства», — отметили в седьмой больнице.