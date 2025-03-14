Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из казанской больницы № 7 выписали двоих пострадавших в ДТП на Вишневского

Первых двух пациентов, которых накануне сбил водитель такси на улице Вишневского в Казани, выписали из Городской клинической больницы № 7.

Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Двоих пациентов, которые поступили в городскую клиническую больницу № 7 Казани после ДТП на Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали, они продолжат наблюдение в поликлиниках по месту жительства», — отметили в седьмой больнице.

В пресс-службе добавили, что сейчас в клинике продолжают лечение трое пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в понедельник водитель такси сбил 11 человек на автобусной остановке. Сегодня его отправили в СИЗО на два месяца.