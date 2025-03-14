В Воронеже доцент ВГУИТ предстанет перед судом за взяточничество

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах Коробова незаконно получила от студентов свыше 70 тысяч рублей. Взамен она предоставляла им готовые отчеты о прохождении практики, писала дипломные работы и давала положительные отзывы. Однако правоохранительным органам стало известно о действиях преподавателя, и ей предъявлено обвинение в коррупционной деятельности.