В Воронеже доцент ВГУИТ предстанет перед судом за взяточничество

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах Коробова незаконно получила от студентов свыше 70 тысяч рублей. Взамен она предоставляла им готовые отчеты о прохождении практики, писала дипломные работы и давала положительные отзывы. Однако правоохранительным органам стало известно о действиях преподавателя, и ей предъявлено обвинение в коррупционной деятельности.
Дело Людмилы Коробовой будет рассмотрено в Центральном районном суде, как сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Недавно аналогичный случай произошел в одном из колледжей под Воронежем. Преподавателя осудили за получение взяток от студентов, которым он помогал получить дипломы и положительные отзывы. Суд назначил ему условный срок лишения свободы на два года.