Режим повышенной готовности ввели в ГСК «Сигнал» после угрозы обрушения

В Новосибирске возникла угроза обрушения конструкций в ГСК «Сигнал», который много лет топит ливневка. Владельцам боксов в гаражно-строительном кооперативе на Кропоткина, 92/2 рекомендовали не пользоваться аварийными помещениями и ограничить доступ в здание.
У здания ГСК обнаружили просадку фундаментов и деформацию несущих конструкций. Из-за угрозы обрушения мэрия Новосибирска ввела на площадке режим повышенной готовности. На официальном портале правовой информации опубликовали соответствующее постановление.
«До 30 марта специалисты МУП “Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры” обследуют существующую систему ливневой канализации на территории рядом с гаражами и подготовят предложения по ее дальнейшей эксплуатации», — говорится в документе.
Техническое решение по водоотведению с территории продумает МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений». Работы планируется выполнить до 30 июня. Контролировать их будет департамент дорожно-благоустроительного комплекса.
Владельцам кооператива «Сигнал» рекомендовали прекратить эксплуатацию аварийных площадей и привлечь специализированные организации, которые обследуют грунты у основания здания, фундаменты и строительные конструкции.
Администрация Центрального округа обязана в ближайшее время проинформировать жителей соседних домов о мерах, принимаемых для предотвращения чрезвычайной ситуации.
ГСК «Сигнал» на Кропоткина образован в 1980-х годах. Здесь почти 700 гаражных боксов и 400 овощехранилищ, которыми до недавнего времени активно пользовались горожане. В 2021 году после строительства новостроек начались серьезные проблемы. Бурные воды реки Ельцовка-1 буквально вымыли грунт из-под фундамента — часть сооружения обрушилась. Вода зашла внутрь, затопила нижний этаж комплекса, где располагаются овощехранилища.
При этом правление кооператива не раз обращалось к чиновникам и в надзорные ведомства, но ремонтные работы на сетях так и не начались.