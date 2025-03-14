Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Чичваркина

Чичваркина дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки. В ходе очередной проверки прокуратура выявила, что в период с 4 по 12 марта бизнесмен «продолжил распространение сообщений и материалов в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».