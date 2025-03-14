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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Оба участника конфликта со стрельбой возле детсада в новой Москве доставлены в отдел полиции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Соцсети

Полицейские, получив информацию о стрельбе в районе детского сада, незамедлительно прибыли на место и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя — уроженца Норильска.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТИНАО г. Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств», — написала Волк в Telegram-канале.

Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет, заключила Волк.