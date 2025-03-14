Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Полицейскими УВД ТИНАО г. Москвы оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств», — написала Волк в Telegram-канале.