Опять автобус с пассажирами столкнулся с трактором в Молдове, второе такое ДТП подряд: Пять человек доставлены в больницу

«На месте вызова бригады оказали медицинскую помощь на этапе до госпитализации шести людям в возрасте от 39 до 74 лет с травмами различной степени тяжести. Затем бригады экстренной медицинской помощи транспортировали пятерых пациентов с постоянным мониторингом жизненных показателей в Институт неотложной медицины для продолжения лечения в стационарных условиях», — говорится в сообщении CNAMUP.