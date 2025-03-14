Опять автобус с пассажирами столкнулся с трактором в Молдове, второе такое ДТП подряд: Пять человек доставлены в больницу

Пять человек были доставлены в больницу после того, как пострадали в ДТП. Инцидент произошел вечером 13 марта в городе Сынжера, в муниципии Кишинёв.
По информации полиции, в аварии участвовали микроавтобус маршрута Кишинёв — Одесса, за рулём которого находился 61-летний мужчина, и трактор, которым управлял 55-летний водитель. В результате столкновения пострадали пятеро пассажиров. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Также информацию по этому делу предоставил Национальный центр экстренной медицинской помощи (CNAMUP). Представители учреждения сообщили, что на место происшествия выехали три бригады экстренной медицинской помощи, уточняет canal5.
«На месте вызова бригады оказали медицинскую помощь на этапе до госпитализации шести людям в возрасте от 39 до 74 лет с травмами различной степени тяжести. Затем бригады экстренной медицинской помощи транспортировали пятерых пациентов с постоянным мониторингом жизненных показателей в Институт неотложной медицины для продолжения лечения в стационарных условиях», — говорится в сообщении CNAMUP.