Арестованный экс-депутат заксобрания Кубани занимался дележом наследства

В пятницу в краевом главке МВД заявили об аресте в Новороссийске бывшего депутата за вымогательство 500 миллионов рублей у местного предпринимателя. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего чиновника при передаче ему половины суммы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
«Подозреваемый выступил в качестве заинтересованного лица одной из сторон конфликта между двумя братьями при разделе наследства в 4 миллиарда рублей уже умершего предпринимателя из Новороссийска в гостиничной и медицинской сфере», — сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что подозреваемый — Михаил Ковалюк — до 2022 года входил в комитет законодательного собрания Кубани по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, а сейчас возглавляет крупную строительную фирму «Строй-Инвест».