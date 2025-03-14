Медики рассказали о состоянии студентов, отравившихся в Екатеринбурге

По данным ведомства, в среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом, за помощью тогда обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализировали. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Учебное заведение перевели на дистанционный режим. Прокуратура региона изучала документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. Как уточняли РИА Новости в надзорном ведомстве, с 1 января учащихся в СУНЦ кормит ООО «Общественное питание».