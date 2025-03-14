«Извиняюсь перед теми, кого задавил»: в Казани арестован таксист, въехавший в толпу

«Крусев нарушил ПДД, что повлекло, по неосторожности тяжкие последствия для здоровья пострадавшей. Кроме того, Крусев, в Нижегородской области, был привлечен к административной ответственности за отказ от медкомиссии. Ему был назначен штраф и лишение прав на год с испытательным сроком на 1 год. Однако, по истечении срока лишения прав, Крусев попал в ДТП во время испытательного срока, который истекает в апреле этого года. Он сел за руль в состоянии наркотического опьянения», — сказал следователь.