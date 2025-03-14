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Синоптик Тишковец: Девятибалльный шторм начался в Москве

Девятибалльный шторм с порывами ветра до 24 метров в секунду начался в Москве. Об этом в пятницу, 14 марта, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: РИА "Новости"

— В Москве порывы ветра достигают 24 метров в секунду! Будьте осторожны! — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Об усилении ветра 14 марта предупредил и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города призвал москвичей не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями. Он также заверил, что все профильные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также отметил, что порывистый ветер утихнет к 22:00.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на грядущих выходных 15—16 марта в столичный регион могут прийти заморозки, а на следующей неделе в Москве ожидается пасмурная погода с переходящим в дождь снегом. Специалист уточнил, что первая половина семидневки прогнозируется морозной.