Синоптик Тишковец: Девятибалльный шторм начался в Москве

Об усилении ветра 14 марта предупредил и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города призвал москвичей не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями. Он также заверил, что все профильные городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также отметил, что порывистый ветер утихнет к 22:00.