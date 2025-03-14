Врачи рассказали о состоянии здоровья омской школьницы, которая попала под BMW

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области рассказали о состоянии здоровья 10-летней школьницы, которая попала сегодня под машину на улице Кемеровская.
«Ребенок находится под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь, состояние стабильно-тяжелое», — прокомментировали КП Омск состояние пострадавшей школьницы.
Жуткое ДТП произошло сегодня утром на улице Кемеровской, 24. Женщина за рулем BMW сбила школьницу, когда та переходила дорогу, предположительно, на красный свет. Девочка была оперативно доставлена в медицинское учреждение.
За ребенком организован круглосуточный уход и контроль за ее состоянием. Врачи делают все необходимые медицинские манипуляции.
Ранее мы рассказывали, что омич на BMW столкнулся с Mitsubishi и сбил женщину на зебре на Ватутина.