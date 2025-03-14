До 15 лет лишения свободы. Могилевский наркоконтроль с поличным задержал закладчика в Витебске

Установлено, что 21-летний минчанин около месяца работал оптово-розничным курьером на интернет-магазин по продаже психотропов. Он фасовал нелегальный товар на мелкие партии, которые затем распространял через закладки на территории Минской, Витебской и Могилевской областей.
При нем и в съемной квартире правоохранители обнаружили и изъяли свыше 0,7 кг особо опасных психотропных веществ — мефедрона и альфа-PVP.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.