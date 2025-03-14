Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США

В декабре минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле Паневу.
«Гражданин России и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit. В августе 51-летний Ростислав Панев был задержан в Израиле в соответствии с запросом США. Сегодня Панев был экстрадирован в Соединенные Штаты и впервые предстал перед мировым судьей Андре Эспинозой. Панев содержался под стражей в ожидании судебного разбирательства», — говорится в официальном заявлении.
Следствие считает, что Панев выступал в качестве разработчика программ-вымогателей LockBit с момента создания группы в 2019 году до февраля 2024 года. За это время LockBit стал одной из «самых разрушительных программ-вымогателей в мире».
По данным министерства юстиции, операторы LockBit путем вымогательства получили от своих жертв более 500 миллионов долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов.
В число обвиняемых по делу также входит предполагаемый создатель LockBit Дмитрий Хорошев. Власти предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке.