Арестованного в Израиле россиянина экстрадировали в США

«Гражданин России и Израиля был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в том, что он был разработчиком программы-вымогателя LockBit. В августе 51-летний Ростислав Панев был задержан в Израиле в соответствии с запросом США. Сегодня Панев был экстрадирован в Соединенные Штаты и впервые предстал перед мировым судьей Андре Эспинозой. Панев содержался под стражей в ожидании судебного разбирательства», — говорится в официальном заявлении.