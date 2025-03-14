На южной окраине Красного Сулина ликвидирован пожар в заброшенной постройке

На южной окраине Красного Сулина произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 14 марта.
По предварительной информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 16:57. На место оперативно выехали спасатели. Огонь стремительно распространялся по территории строения. Огнем было охвачено порядка 180 квадратных метров.
К ликвидации огня привлекались две автоцистерны и восемь человек личного состава. Пожар был успешно ликвидирован, обошлось без жертв и пострадавших.