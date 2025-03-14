Игра ребенка с огнем стала причиной пожара, из-за которого госпитализировали жительницу Башкирии

Инцидент, согласно предварительным данным, произошел из-за детской шалости. Ребенку вздумалось поэкспериментировать, и он решил поджечь полотенце. Когда оно вспыхнуло, мальчик бросил его на пол, и пламя быстро перекинулось на дверь. Заметившие пожар соседи помогли выбраться через окно мужчине и его жене. Женщина отравилась дымом, ее госпитализировали.