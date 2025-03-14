Игра ребенка с огнем стала причиной пожара, из-за которого госпитализировали жительницу Башкирии

В деревне Восток Ишимбайского района Башкирии произошел пожар, в результате которого загорелись дом, гараж и баня. По информации пресс-службы МЧС республики, на момент возгорания в доме находились мужчина, его супруга, а также сестра женщины с внуком.
Инцидент, согласно предварительным данным, произошел из-за детской шалости. Ребенку вздумалось поэкспериментировать, и он решил поджечь полотенце. Когда оно вспыхнуло, мальчик бросил его на пол, и пламя быстро перекинулось на дверь. Заметившие пожар соседи помогли выбраться через окно мужчине и его жене. Женщина отравилась дымом, ее госпитализировали.
— Не оставляйте детей без присмотра. Храните спички в недоступном месте. Объясните ребенку, что нельзя играть с огнем. Напомни номера телефонов экстренных служб — 101 и 112. Установите пожарный извещатель, — порекомендовали в экстренной службе.
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