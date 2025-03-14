Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик взят под стражу

По его словам, при проведении закупки по модернизации оборудования есть сложности, так как это не текущий и не капитальный ремонт, поэтому сумму на модернизацию заложили в закупку оборудования путём завышения цены на сумму около 460 тысяч рублей. Эта сумма, по его словам, была направлена на модернизацию беговой дорожки в отделении реабилитации ПИМУ.