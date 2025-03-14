Первый проректор ПИМУ Сергей Вожик взят под стражу

Сегодня, 14 марта, Московский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия об аресте первого проректора ПИМУ Сергея Вожика, обвиняемого в мошенничестве.
В СУ СКР полагают, что у участников организованной группы, созданной руководителем контрактной службы ПИМУ Вячеславом Матвеичевым, возник умысел на хищение бюджетных средств, выделенных по федеральной программе «Приоритет 2030». Сообщники, как считает следствие, обеспечили победу в аукционе компании «Биологик», с ней был заключен контракт на поставку эргометров по завышенным ценам на общую сумму 7 731 150 рублей. Деньги были перечислены на счёт ООО «Биологик» и впоследствии поделены между участниками аферы.
Вчера, 13 марта, по уголовному делу о мошенничестве были задержаны руководитель контрактной службы ПИМУ Вячеслав Матвеичев, первый проректор Сергей Вожик, а также руководитель коммерческой организации.
Вожик вину не признал. Он и его адвокат не согласились с ходатайством следствия о заключении под стражу. Просили домашний арест.
Отец фигуранта Владимир Вожик в суде сообщил, что квартира, в которой проживают сын с женой и ребёнком, принадлежит ему и в случае избрания домашнего ареста он готов обеспечить сына всем необходимым.
Адвокат заявил, что доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, по его мнению, являются предположением, а кроме того, если в действиях Сергея Вожика и есть признаки преступления, то это, с его точки зрения, иной состав.
Сам обвиняемый сообщил суду, что оборудование для поставки утверждалось специальной комиссией.
«Что же касается самого процесса закупки, допускаю, что совершил противоправные действия в части того, что цена на отдельные позиции была искусственно завышена. Но это в счёт того, что поставщиком была проведена модернизация другого оборудования, которое в данном контракте не обозначено», — сообщил Сергей Вожик свою версию событий.
По его словам, при проведении закупки по модернизации оборудования есть сложности, так как это не текущий и не капитальный ремонт, поэтому сумму на модернизацию заложили в закупку оборудования путём завышения цены на сумму около 460 тысяч рублей. Эта сумма, по его словам, была направлена на модернизацию беговой дорожки в отделении реабилитации ПИМУ.
«Поэтому я считаю, что здесь однозначно нет речи о каком-либо ущербе, поскольку всё оборудование было поставлено, а кроме этого было модернизировано другое оборудование, находящееся на балансе университета», — заявил Сергей Вожик.
По его мнению, можно говорить о превышении должностных полномочий или нарушении закона в части процедуры проведения закупок.
У следствия иная позиция. Представитель СУ СКР по региону просила суд ходатайство об аресте обвиняемого в мошенничестве Сергея Вожика удовлетворить.
Прокуратура ходатайство следствия поддержала.
Суд посчитал доводы следователя обоснованными и избрал 46-летнему Сергею Вожику заключение под стражу до 12 мая включительно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ректор Николай Карякин впервые прокомментировал громкие задержания сотрудников ПИМУ.