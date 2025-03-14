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ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже

КУРСК, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по краеведческому музею в Судже Курской области. По предварительной информации, погибла сотрудница музея, еще двое получили ранение, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: Reuters

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятника архитектуры конца XIX века (так называемый дом Чупилова). По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение», — написал Хинштейн.

Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшей и добавил, что вся необходимая помощь ее семье и раненым будет оказана.

Само историческое здание, по словам Хинштейна, уничтожено.