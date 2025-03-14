В Петербурге бывшего и.о. главы Купчино посадили за решетку после мошенничества

Суд установил, что он и гендиректор ООО «Транзит Тур Лайн» в 2022 году заключили муниципальные контракты на поставку билетов на концерты, однако их число, указанное в актах выполненных работ, значительно превысило фактическое. Прокуратура считает, что ущерб местному бюджету превысил 22 миллиона рублей.
В отношении бывшего и.о. главы Купчино также было вынесено решение о назначении штрафа в размере около 800 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет.
В ведомстве сообщили, что его сообщник был приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Суд принял решение в пользу гражданского иска, поданного прокурором Фрунзенского района. В соответствии с решением суда, с осужденных солидарно будет взыскано более 19 миллионов рублей. Арест на имущество обвиняемых сохраняется.