СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) краеведческого музея в Судже Курской области, в результате чего погибла сотрудница музея и были ранены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.