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СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) краеведческого музея в Судже Курской области, в результате чего погибла сотрудница музея и были ранены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ)», — говорится у сообщении.

Установлено, что 14 марта в Судже военнослужащие вооруженных формирований Украины произвели обстрел местного краеведческого музея. В результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен.

Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.