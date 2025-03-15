СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ краеведческого музея в Судже

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооруженными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже Курской области (ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ)», — говорится у сообщении.
Установлено, что 14 марта в Судже военнослужащие вооруженных формирований Украины произвели обстрел местного краеведческого музея. В результате указанных преступных действий погибла сотрудница учреждения, еще двое сотрудников получили ранения. Объект культурного наследия полностью разрушен.
Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.