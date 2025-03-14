Медведев резко отверг призыв Британии к перемирию без условий Путина

«Великобритания информирует Трампа: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил глава МИД Великобритании. С дипломатической точки зрения, Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она пришла», — написал Медведев.