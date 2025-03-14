США отказались сейчас давать гарантии безопасности Украине

Гарантировать безопасность для Украины можно только в будущем после переговоров с Россией. Сейчас этого сделать нельзя. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Квебек.