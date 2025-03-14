Трамп раскрыл, когда решится вопрос с перемирием на Украине

«Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной. Мы пытаемся достичь такого же соглашения с Россией. В понедельник мы узнаем несколько больше, и, надеюсь, оно будет хорошо», — сказал Трамп в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналистки Шэрил Эткинссон.