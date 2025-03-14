«Секса он хотел»: Пожилая жительница Суджи пережила попытку изнасилования со стороны наркомана из ВСУ

К счастью, пенсионерка смогла вырваться и убежать. Она воспользовалась моментом, когда у боевика при себе не было оружия. По словам женщины, нападавшему было около 25 лет. Суджанка также рассказала о тяжёлых условиях жизни в зоне боевых действий, где в течение нескольких месяцев даже не было возможности помыться.