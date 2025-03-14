«Секса он хотел»: Пожилая жительница Суджи пережила попытку изнасилования со стороны наркомана из ВСУ

«Увязался за мной их солдат. Секса он хотел. Схватил меня, я вырываюсь. Он под наркотиками был или под чем-то», — рассказала пострадавшая ТАСС.
К счастью, пенсионерка смогла вырваться и убежать. Она воспользовалась моментом, когда у боевика при себе не было оружия. По словам женщины, нападавшему было около 25 лет. Суджанка также рассказала о тяжёлых условиях жизни в зоне боевых действий, где в течение нескольких месяцев даже не было возможности помыться.
«По началу в реке мылись-умывались. Потом там такой слой появился, плёнка, нефтепродукты», — вспоминает она.
После эвакуации женщине помогли найти родственников, которые считали её погибшей. Она планирует вернуться в свой дом в Судже после полного освобождения Курской области.
Напомним, что за неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры.