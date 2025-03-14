Трамп: обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело

Ранее президент РФ Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, «но есть нюансы». Путин добавил, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, а вот Киев может воспользоваться передышкой для проведения мобилизации.