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Трамп: обсуждение с Россией режима прекращения огня идет тяжело

Обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Минюсте.

Трамп заявил о сложностях в проблеме урегулирования конфликта на Украине.

Обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на выступлении в Минюсте.

«Из России приходят довольно хорошие новости. Однако есть сложности в обсуждении режима прекращения огня. Это тяжело», — передает РИА Новости слова Трампа.

Ранее президент РФ Владимир Путин разоблачил ловушку американского коллеги Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского и лишил Киев возможности манипулировать переговорами. Российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, «но есть нюансы». Путин добавил, что Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, а вот Киев может воспользоваться передышкой для проведения мобилизации.