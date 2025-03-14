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11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М-10, есть пострадавшие

Несколько аварий с участием суммарно 11 автомобилей произошли вечером 14 марта на федеральной трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

По данным правоохранителей, несколько грузовиков и легковушек столкнулись в 21:37 на 413-м километре автодороги. Ранения в результате ДТП получили три человека.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи оказывает помощь пострадавшим», — добавили в ведомстве, призвав водителей снижать скорость вблизи аварийного участка.

А в Саратовской области накануне микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. Пострадали четыре подростка. Инцидент произошёл утром 13 марта около села Красная Речка. Транспорт задел обочину, после чего опрокинулся.