Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Украине не стоило задираться с тем, кто крупнее тебя

РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств.

Трамп подчеркнул, что Киеву нужно было избежать конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не следовало ввязываться в конфликт с Россией, поскольку нужно было понимать — РФ крупнее и мощнее. Американский политик отметил, что Киеву не помогли ни поставки оружия от союзников, ни большие финансовые транши от других государств.

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам Трампа, обсуждение с Россией вопроса о прекращении огня в конфликте с Украиной проходит тяжело. Однако США получают хороший отклик из Москвы. Также политик отметил, что информация о перспективе прекращения огня появится в понедельник, 17 марта.