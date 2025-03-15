Трамп заявил, что Украине не стоило задираться с тем, кто крупнее тебя

«Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя», — процитировало слова Трампа с выступления в американском Министерстве юстиции РИА Новости. Также американский президент раскритиковал действия своего преемника Джо Байдена в связи с началом конфликта на Украине, сказав, что нельзя было допустить этого вооруженного противостояния.