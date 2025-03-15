Вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина вступит в Евросоюз в 2030 году

В западных странах сейчас заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На конец октября 2024 года эти заблокированные активы оценивались в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них Евросоюз начал использовать для поддержки Украины.