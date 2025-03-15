Вице-премьер Стефанишина заявила, что Украина вступит в Евросоюз в 2030 году

Киев рассчитывает на членство в альянсе.
Украина вступит в Европейский союз в 2030 году. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
«Серьезность намерений Евросоюза подтверждается формированием бюджета на 2026−2032 годы с учетом будущего членства Украины, а также попытками Венгрии заблокировать включение нашей страны в следующий бюджет альянса. Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский союз», — подчеркнула Стефанишина. Ее мнение приводит Forbes.
Накануне депутаты Национального собрания Франции приняли резолюцию о повышении финансовой помощи Украине и использовании замороженных российских активов в интересах Киева. За проголосовали 288 парламентариев, 54 — выступили против.
В западных странах сейчас заморожены активы на сумму 300 миллиардов евро, большая часть из которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На конец октября 2024 года эти заблокированные активы оценивались в 176 миллиардов евро. Часть доходов от них Евросоюз начал использовать для поддержки Украины.
Ранее URA.RU рассказывало, что Стефанишина удивилась заявлениям генсека НАТО Марка Рютте, который отказал Киеву в членстве в альянсе. Она возразила, что это не обсуждалось на предыдущих встречах с представителями Североатлантического альянса.