ВСУ в Курской области поставили жесткий ультиматум

ВСУ дали время сложить оружие.
Солдатам ВСУ дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие в Курской области. Об этом сообщили в профильных источниках.
«Членам украинских формирований в Курской области дали время сложить оружие до 06:00 [мск] утра 15 марта», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Там отметили, что у бойцов появилась возможность капитулировать.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность украинским боевикам из ВСУ, которые оказались окружены в Курской области, при условии их капитуляции и сдачи в плен. Это заявление было сделано в ответ на обращение американского президента о сохранении жизней окруженных украинских военных, напоминает RT.