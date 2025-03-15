ВСУ в Курской области поставили жесткий ультиматум

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность украинским боевикам из ВСУ, которые оказались окружены в Курской области, при условии их капитуляции и сдачи в плен. Это заявление было сделано в ответ на обращение американского президента о сохранении жизней окруженных украинских военных, напоминает RT.