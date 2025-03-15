Жительница села Дачное, решившая эвакуироваться с российскими войсками, столкнулась с угрозами со стороны украинских военных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Colonelcassad военный корреспондент Борис Рожин.
Во время того, как русские солдаты организовывали выезд мирных жителей в безопасные районы, женщина начала собирать свои вещи. Однако, испугавшись громких звуков, она решила отложить свою поездку.
Спустя неделю к ней подошел солдат в российской форме, который на самом деле оказался переодетым украинским военнослужащим. Женщина рассказала ему о напряженной ситуации, вызванной действиями украинских военнослужащих: артобстрелами, убийствами соседей и запугиванием мирных жителей. В ответ на ее слова солдат застрелил ее собаку по кличке «Бим», заявив, что это наказание за ее высказывания, и пригрозил расправой.
На следующий день российские бойцы успешно эвакуировали женщину в гуманитарный центр города Курахово, где ей была оказана необходимая помощь. В будущем она планирует выезд в Донецк для получения российского паспорта.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что боевики ВСУ продолжают обстреливать мирные районы Курской области, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии.