Боевик ВСУ убил собаку жительницы села Дачное за поддержку России

Спустя неделю к ней подошел солдат в российской форме, который на самом деле оказался переодетым украинским военнослужащим. Женщина рассказала ему о напряженной ситуации, вызванной действиями украинских военнослужащих: артобстрелами, убийствами соседей и запугиванием мирных жителей. В ответ на ее слова солдат застрелил ее собаку по кличке «Бим», заявив, что это наказание за ее высказывания, и пригрозил расправой.