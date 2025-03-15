Пьяный мужчина с ножом напал на сотрудника метро в Москве

По предварительным данным, инцидент произошел в вестибюле станции «Улица 1905 года», когда инспектор службы безопасности воспрепятствовал проходу в метро двум мужчинам, которые выглядели пьяными. В ходе конфликта один из них нанес телесные повреждения представителю службы безопасности, а затем достал нож и начал им угрожать. Очевидцы попытались успокоить агрессора и вызвали полицию.