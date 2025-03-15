Пьяный мужчина с ножом напал на сотрудника метро в Москве

По предварительным данным, инцидент произошел в вестибюле станции «Улица 1905 года», когда инспектор службы безопасности воспрепятствовал проходу в метро двум мужчинам, которые выглядели пьяными. В ходе конфликта один из них нанес телесные повреждения представителю службы безопасности, а затем достал нож и начал им угрожать. Очевидцы попытались успокоить агрессора и вызвали полицию.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 41-летнего мужчину, который оказался жителем столицы. Орудие, которым он угрожал, было изъято и направлено на экспертизу. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Ранее сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение жительнице подмосковного Воскресенска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом своего сожителя. От полученных травм мужчина скончался.