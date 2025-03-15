Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о том, что в регионе были обнаружены и уничтожены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В своем Telegram-канале он отметил, что дежурные силы ПВО своевременно отреагировали на угрозуПо предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Гусев подчеркнул, что опасность атак беспилотников в регионе продолжает оставаться актуальной.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о поражении БПЛА ВСУ в Обнинске. В результате атаки никто не пострадал.