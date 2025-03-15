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Минобороны РФ: артиллерия Колбеева сорвала планы ВСУ на важном участке фронта

Гаубичная артиллерия под командованием гвардии лейтенанта ВС РФ Сергея Колбеева нейтрализовала противника на важном участке фронта СВО. В ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована значительная часть живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Гаубицы МО РФ дали жесткий отпор украинским подразделениям.

Гаубичная артиллерия под командованием гвардии лейтенанта ВС РФ Сергея Колбеева нейтрализовала противника на важном участке фронта СВО. В ходе контрбатарейной борьбы была ликвидирована значительная часть живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе артиллерийского удара расчеты под командованием Колбеева уничтожили основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков. Этим они лишили возможности противника ввести в бой резервы, что привело к его отступлению», — уточнили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ добавили, что действия Колбеева и его подчиненных были смелыми и решительными. Благодаря этому, планы противника не реализовались, что помогло сохранить жизни российских бойцов.

Как сообщало URA.RU ранее, медик из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках.