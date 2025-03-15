Минобороны РФ: артиллерия Колбеева сорвала планы ВСУ на важном участке фронта

Как сообщало URA.RU ранее, медик из отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас жизнь более чем 300 раненым сослуживцам РФ. По словам самого бойца с позывным Сирота, еще ни один человек не погиб на его руках.