В Темиртау мужчину убили из-за замечания

По словам очевидцев, те были пьяны. Когда Ходченко вышел на своей остановке, двое мужчин ринулись за ним. Нападение произошло на центральном проспекте. Главного подозреваемого задержали на месте, его приятеля отпустили, но тоже проверят на причастность к убийству.