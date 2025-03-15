Рогов: Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия должна в скором времени полностью выдавить ВСУ из Курской области и создать безопасную зону в этом регионе. Он также обсудил вопросы, касающиеся судьбы взятых в плен боевиков ВСУ и наемников, выразил благодарность подразделениям ВС РФ, которые показали себя в лучшем свете, и прослушал доклад начальника Генерального штаба о достижениях российских военных в Курской области, передает RT.