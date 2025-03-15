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Журналистка ткнула микрофоном в лицо Трампу. Видео

На военной базе недалеко от Вашингтона в ходе пресс-подхода одна из журналисток случайно задела по лицу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в эфире новостей.

Трампа задели микрофоном.

На военной базе недалеко от Вашингтона в ходе пресс-подхода одна из журналисток случайно задела по лицу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в эфире новостей.

«Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?», — передает ТАСС слова Трампа, сказанные после того, как репортер задела его микрофоном.

Ранее Трамп на одной из пресс-конференций посоветовал журналисту попробовать самостоятельно отнять территории у России. Он ответил на вопрос, станет ли сохранение новых регионов за РФ сигналом для Китая, передает RT.