Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, выразил мнение в своем telegram-канале, что Зеленский не будет идти на перемирие, поскольку это означало бы его поражение. Дубинский привел ситуацию в Курской области как пример: по его словам, лидер Украины стоял перед выбором — капитулировать или делать вид, что события не имеют значения, при этом рискуя жизнями тысяч людей. В результате Зеленский, по мнению Дубинского, выбрал последнее, рассматривая любой неудачный исход как потенциальное поражение, передает «Царьград».