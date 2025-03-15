Зеленский в тупике из-за ситуации в Курской области.
Ситуация в Курской области остается сложной, считает президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин призвал Киев дать приказ украинским бойцам сдаться в плен. Им предложили сложить оружие до утра 15 марта, сообщили в профильных ведомствах.
Российской армии осталось освободить четыре населенных пункта в регионе, сообщил заместитель командира спецназа «Ахмат». Что сейчас происходит на Курщине — в материале URA.RU.
Путин предложил Киеву приказать боевикам ВСУ в Курской области сдаться в плен.
Президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы учесть призыв президента США Дональда Трампа к президенту России о пощаде для окруженных украинских военных, необходимо, чтобы украинское военно-политическое руководство отдало приказ своим войскам о сдаче в плен. Такое заявление было сделано в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России. Путин подчеркнул, что без такого приказа эффективное выполнение призыва Трампа невозможно.
Ситуация в Курской области сейчас.
В Курской области солдатам ВСУ предложили сложить оружие до раннего утра 15 марта., сообщил «Военный обозреватель», освещающее происходящее в зоне конфликта. «Членам украинских формирований в Курской области дали время сложить оружие до 06:00 [мск] утра 15 марта», — отмечает telegram-канал «Военный обозреватель». По информации источника, этим бойцам предоставлена возможность капитулировать.
В ходе интервью с ТАСС Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, оценил стоимость военной техники, оставленной украинскими войсками в Курской области, в минимум 120 млн долларов. По его словам, среди брошенной техники преобладают танки Abrams.
Сколько осталось освободить в Курской области.
Заместитель командира спецназа «Ахмат», известный под позывным Разведчик, в ходе интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия» сообщил, что российским вооруженным силам предстоит освободить еще четыре населенных пункта в Курской области. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о текущем положении дел в районе Суджи. «Действительно, до полного освобождения осталось четыре населенных пункта. Ожидаем, что к вечеру или уже завтра эти территории будут освобождены», — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на данный момент в Курской области остается сложной. По словам Зеленского, вторжение ВСУ в Курскую область «выполнило свою задачу», что указывает на возможное изменение стратегии путем выхода ВСУ из региона.
Зеленский оказался в тупике из-за событий в Курской области.
Глава Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации, вызванной окружением украинских военных в Курской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В его оценке, любой из возможных ходов Зеленского в данной ситуации приведет к отрицательным последствиям для него.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене, выразил мнение в своем telegram-канале, что Зеленский не будет идти на перемирие, поскольку это означало бы его поражение. Дубинский привел ситуацию в Курской области как пример: по его словам, лидер Украины стоял перед выбором — капитулировать или делать вид, что события не имеют значения, при этом рискуя жизнями тысяч людей. В результате Зеленский, по мнению Дубинского, выбрал последнее, рассматривая любой неудачный исход как потенциальное поражение, передает «Царьград».