По словам Журавлева, жизнь украинских военных в их руках.
Украинские военные, после сдачи в плен, отправятся в российскую тюрьму. Об этом заявил депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.
«Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы», — заявил Журавлев RT. Он напомнил о действующем в России моратории на смертную казнь. Журавлев также отметил, что киевский режим пытается «каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям», но солдаты ВСУ сами должны решать свою судьбу.
Ранее Трамп обратился к Путину, чтобы он пощадил украинских военнослужащих, которые находятся в окружении в Курской области. Президент России готов гарантировать военным ВСУ безопасность, если они сдадутся. Им дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие.