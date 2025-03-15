Депутат Журавлев раскрыл, куда отправят сдающихся в плен в Курской области бойцов ВСУ

«Украинские военнослужащие могут сдаться в плен и целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы», — заявил Журавлев RT. Он напомнил о действующем в России моратории на смертную казнь. Журавлев также отметил, что киевский режим пытается «каким-то образом минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям», но солдаты ВСУ сами должны решать свою судьбу.