Дороги посыпали поваренной солью: как в Омске боролись с последствиями дождя

Омск накрыл ледяной дождь. Явление опасно прежде всего своими последствиями — тротуары и дороги покрываются тонким слоем льда, а при порывах ветра такая погода может привести к обрывам линий электропередач. Сегодня в Омске возможно повторение неприятного явления, поэтому стоит позаботиться о передвижении по городу заранее. При необходимости, отложить поездки.
Несколько десятков аварий произошло в Омске и по области из-за природного явления. С утра 14 марта до вечера на пригородных трассах дорогах действовали ограничения для всех видов транспорта из-за мокрого снега и гололеда. С 9:00 до 16:00 движение на автомобилях было существенно затруднено. Как рассказывают наши подписчики, даже при скорости движения 20 км/ч, машину заносит.
Предприниматели и владельцы магазинов на первых этажах самостоятельно борются с гололедом — посыпают подходы к точке торговли поваренной солью. Резко возросло число травмированных от падений на льду. Врачи отмечают — в такую погоду, особенно людям старшего поколения, стоит остаться дома. Многие горожане предпочитали обходить особенно скользкие участки по заснеженным обочинам.
Последствия стихии до сих пор сохраняются в Омске: дороги покрыты тонким слоем льда, коммунальщики пытаются справиться со стихией. На обработку трасс вышли все свободные силы. Городские службы всю ночь обрабатывали дороги и тротуары противогололедными реагентами.
Ранее мы рассказывали, что в Омске женщина на BMW сбила 10-летнюю школьницу.