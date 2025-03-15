Дороги посыпали поваренной солью: как в Омске боролись с последствиями дождя

Несколько десятков аварий произошло в Омске и по области из-за природного явления. С утра 14 марта до вечера на пригородных трассах дорогах действовали ограничения для всех видов транспорта из-за мокрого снега и гололеда. С 9:00 до 16:00 движение на автомобилях было существенно затруднено. Как рассказывают наши подписчики, даже при скорости движения 20 км/ч, машину заносит.